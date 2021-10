Le logement entre deux tours

Au-delà de l’insatisfaction générale de 64 % des Franciliens, les résultats de cette étude mettent en relief un certain nombre de paradoxes et clivages quant à leurs attentes, montrant l’étendue de la tâche à accomplir dans les années qui viennent. La confiance est également en bonne place dans cette prospective et, à ce stade, l’effet « proximité » joue à plein. Les personnes interrogées placent en effet leurs espoirs dans l’action de leur maire (46 %) et de leurs conseillers généraux (49 %). L’efficience de l’Etat est bien en retrait avec seulement 16 % des « suffrages ». Reste que 26 % des Franciliens considèrent qu’aucun de ces acteurs ne mènent une politique pouvant être qualifiée « d’efficace »pour le logement.Le prix émerge, par ailleurs, comme la principale préoccupation : 60 % des personnes interrogées attendent que leurs futurs édiles« prennent position en priorité sur ce sujet ». C’est particulièrement vrai pour les moins de 35 ans (69 %) et les Parisiens (70 %). Parmi les autres préoccupations viennent ensuite les conditions d’accession à la propriété (33 %), les projets de constructions immobiliers (30 %) et l’entretien du parc locatif existant (27 %).