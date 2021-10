Le leadership féminin promu par les experts-comptables

« Mesdames et surtout messieurs, votre présence est très importante car ce n'est pas la journée de la femme mais celle des droits des femmes », s'est exclamé Françoise Savès en introduisant cette soirée dédiée aux femmes victimes. En effet, toute l'assistance portait un ruban blanc au poignet afin de soutenir la lutte contre les violences physiques et morales faites aux femmes.

Si le 8 mars est une fête politique en France, la conférencière slave Elena Fourès, coach internationale et chercheuse sur les standards de genre, a expliqué qu'en Russie, il s'agit davantage d'une fête populaire où l'on met toutes les femmes en avant.

L'Association femmes experts-comptables a saisi l'occasion pour mettre les projecteurs sur le leadership féminin et le problème du plafond de verre de la profession.

Françoise Savès, Marie-Christine Oghly, Sanaa Moussaid et Elena Fourès ont débattu avec la salle. © A.P.

Briser le plafond de verre comptable

« Il y a une dynamique de féminisation très forte dans notre profession car nous atteignons 45 % de femmes diplômées alors qu'il n'y a que 26 % de femmes pour le moment. J'ai même assisté cette année à des prestations de serment avec une majorité de femmes », a témoigné Charles-René Tandé, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables. La profession d'expert-comptable gagne un point par an sur la proportion hommes/femmes, « ce qui est une progression considérable » selon son président.

Pourtant, « il y a malheureusement beaucoup de travail car le chiffre de 26 % pose problème, il représente l'écart de salaire entre les hommes et les femmes au sein de la profession, mais aussi le nombre de femmes experts-comptables alors qu'il y a plus de 40 % de stagiaires femmes », a souligné Laurent Benoudiz, président élu de l'Ordre des experts-comptables de la région Paris Ile-de-France.

« J'ai regardé au sein de mon cabinet, et trouvé effectivement un écart de salaire inexplicable entre des stagiaires hommes et femmes », a-t-il avoué dans son discours d'introduction. Alors que les stagiaires femmes sont « souvent plus discrètes mais plus efficaces », il apparaît que les hommes jeunes n'ont aucun scrupule à négocier leur rémunération et que les écarts se creusent au fil des carrières.

Le harcèlement a été également abordé. « Dans notre profession aussi on rencontre ce genre de difficultés », a témoigné Françoise Savès.

Sanaa Moussaid, membre de l'Ordre des experts-comptables de la région Paris Ile-de-France, présidente de la commission Femmes, a partagé lors de la table ronde des anecdotes assez pathétiques sur des situations sexistes vécues par des consœurs.

« Il va falloir résoudre ce problème », s'est exclamé Charles-René Tandé en clôture de la soirée.

Le leadership culturellement masculin

L'intervention très fine d'Elena Fourès sur la posture de leader - qui fut un succès général - a délivré quelques clés pour réduire cette disparité scandaleuse. Les décryptages des comportements sexistes dans les extraits des séries Borgen et The Good Wife ainsi que les vidéos des poignées de mains musclées de Donald Trump étaient éclairants.

Avec un œil avisé, on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à se défaire de situations stéréotypées. C'est pourquoi la conférencière a donné quelques astuces pour développer son leadership, notamment « accorder son instrument, le piano » (regard, posture, voix, gestes, mimiques) et « focaliser le pianiste » (interpréter l'œuvre du compositeur, aptitudes sociales, savoir-être).

Toutefois, les disparités sexuées demeurent. La coach conseille ainsi aux femmes de ne pas dire qu'elles sont ambitieuses mais qu'elles ont de l'ambition. Les femmes ont le virus mental « je suis ce que je fais » et pas le réflexe de la plupart des hommes à penser « je suis mon potentiel, mon ambition ».

La posture de leader est totalement culturelle, « le biotope de la culture de leadership est encore largement masculin » et « l'ambition féminine est culturellement condamnée ». Pourtant, en Bulgarie par exemple, les femmes sont payées 5 % de plus car elles sont réputées plus efficaces alors qu'en France c'est environs 20 % en moins.

En définitive, le leadership passe avant tout par la verticalité, se tenir droit (doigts sur la couture comme un militaire), baisser les épaules et porter haut sa voix. Avec humour et humanité, Elena Fourès a partagé ses retours d'expérience en tant que coach auprès de grands dirigeants. Tout est dans la posture et la confiance en soi. Il faut paraître organisé et avoir des assistants. « Chez les avocats, le niveau d'honoraires augmente s'ils ne portent pas de sac », a-t-elle assuré.

Après avoir développé la théorie du triangle identitaire : arbitre entre la personne, l'expert et la fonction, la coach a expliqué qu'il faut déployer son leadership uniquement dans sa fonction et pas ailleurs.

Pendant des siècles le leadership a été fondé sur le standard animalier basé sur la force et la survie (mâles dominants, meneurs de troupeaux). Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, le leadership a totalement changé. Il répond désormais aux caractéristiques des 3 A : ambitieux, authentique et attachant.

Finalement, l'experte a appelé l'assistance « à guérir ses virus mentaux, aller de l'avant et oser ».

Après avoir écouté attentivement cette coach internationale, l'assistance a pu participer aux débats lors d'une table ronde animée par Françoise Savès avec Sanaa Moussaid, présidente de la commission Femmes, et Marie-Christine Oghly, présidente mondiale élue de l'association des Femmes chefs d'entreprise, du club de l'économie, présidente d'honneur du Medef Ile-de-France, et surtout PDG d'Enginsoft France depuis plus de 10 ans.

« Ce n'est pas la peine de culpabiliser », a scandé Marie-Christine Oghly aux experts-comptables ambitieuses. Pour faire carrière, la recette est simple selon elle : « faire en sorte de se lever le matin pour aller travailler », « assumer ses choix, toujours essayer de progresser » et « trouver le bon équilibre » entre travail et famille.

Même si cette grande dirigeante n'est « pas convaincue que la charge mentale est plus importante chez les femmes chef d'entreprise que chez les hommes », elle leur conseille de faire appel à des coachs pour « changer nos comportements ».

Il faut ainsi réussir à renverser la vapeur et faire admettre à la société que les femmes font d'aussi bons leaders que les hommes.