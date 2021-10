Le Kazakhstan s'installe place du Palais Royal

La présidente du Comité municipal d’animation culturelle du 1er arrondissement de Paris, Carla Arigoni, était aussi présente à cette inauguration prévue pour présenter la richesse des traditions du peuple Kazakh.



Jean-François Legaret, maire du 1er arrondissement de Paris, Carla Arigoni, présidente du Comité municipal d’animation culturelle du 1er et Nourlan Danenov, ambassadeur du Kazakhstan

Un petit village folklorique trônera sur la place du Palais Royal jusqu’au 2 novembre. Vous pourrez y voir, à côté des yourtes (habitat traditionnel kazakh en forme de tente avec une ossature démontable en bois recouvert de feutre), de jolies Kazakhes vêtues de costumes traditionnels sur des balançoires typiques, des artisans, des musiciens et même des cuisiniers qui proposent des mets du pays.

La France renforce ses relations diplomatiques avec le Kazakhstan, qui détient un potentiel économique intéressant. Matthias Fekl, secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, s’est rendu il y a peu à Almaty et à Astana dans le cadre de la préparation de la visite du président de la République et afin de coprésider la 11ème session de la commission mixte bilatérale pour les affaires économiques.