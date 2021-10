Le journal du futur se prépare à Saint-Etienne

Acte 1. Rappel des faits

L'hebdomadaire L'Essor Affiches, membre de Legal 2 Digital (propriétaire d'une dizaine de titres économiques), lançait ainsi une réflexion sur le devenir de l'information papier auprès de partenaires tels que Saint-Etienne Métropole, le Département de la Loire, le groupe La Poste ou le Syndicat de la presse hebdomadaire régionale.

Quel sera le journal de demain? Neuf étudiants en 4e année de l'Ecole supérieure d'art et de design de Saint-Etienne ont planché sur la question, encadrés par Michel Lepetitdidier, Denis Coueignoux, le Random lab qui héberge aussi Jérémie Nuel, enseignant en design graphique et pratique numérique.

Acte 2. L'heure du choix

Les trois groupes ont livré leur travail de recherche, intégrant dans cette première phase une forte démarche exploratoire. Le jury était composé de Franck Salomon pour La Poste, Vincent David pour le SPHR (syndicat de la presse hebdomadaire régionale), en sa qualité de président. Agnès di Blasio représentait l'Esadse, Olivier Barbé, Saint-Etienne Métropole et Marie Camière, le Département. Pour L'Essor Affiches Fabrice Audouard, directeur délégué au développement des titres, Laurent Odouard, rédacteur en chef régional, et Stéphanie Véron, journaliste.

Mathilde Reynaud, Molaine Simon, Claire Malot - groupe 1 - ont abordé l'information papier et web, repensant le côté frontal et linéaire des deux supports. Le site internet du journal du futur a été imaginé en version 3D et une cohérence entre l'aspect numérique et papier préconisée.

Le site devenant alors « un espace où déambuler permettant à chaque utilisateur de se créer un parcours propre ». La matérialisation de ses consultations d'articles sur le web constituant le journal papier. Un des objectifs étant de sortir le lecteur de sa « passivité ».

Adrien Gallou et Lucie Château quant à eux - groupe 2 - se sont intéressés aux robots rédacteurs. Utilisés d'ores et déjà dans certaines rédactions, ils ont imaginé un robot centré sur la rédaction d'articles factuels, le journaliste se concentrant alors sur le fond et proposant un contenu augmenté par le biais de vidéos, images, liens, ou approfondi par des citations ou extraits. L'absence de matérialisation du concept a été éliminatoire pour le jury, et ce bien que ce groupe ait été le plus près de l'enjeu du journal de demain et du traitement de l'information.

Camilla Batri, Léa Belzunces, Esther Bouquet et Déborah-Loïs Sery - groupe 3 - ont axé leur travail sur le flux d'informations en cassant les codes de la périodicité des titres hebdomadaires. Elles ont déterminé ainsi un traitement quotidien sous forme de brèves pour en révéler le caractère instantané. à l'aide d'une imprimante thermique, un flux continu d'informations s'imprime quand les différents articles de la semaine sont approfondis dans une version papier hebdomadaire.

Acte 3. En route vers la biennale

Après un long temps d'échanges, le jury n'est pas arrivé à départager les groupes 1 et 3. Chacun devra compléter son travail, notamment en estimant financièrement la mise en œuvre de son projet.

Car le but recherché in fine est d'offrir une matérialisation à ces travaux sur un stand de l'Essor Affiches lors de la prochaine biennale dont l'ouverture est prévue le 21 mars.