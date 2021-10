« Le jour le plus court » au Centre national de la danse le Vendredi 21 décembre 2012 à 19h.

Des déboires d'un garçon timide dans une salle de bal en dérives urbaines d'un jeune bonze dans la ville de Hong-Kong, un programme continu qui est décliné en trois thèmes principaux, articulant des films réalisés par des artistes reconnus tels que Hans Richter et Len Lye, des plus jeunes, sortis récemment comme Damien Manivel et Ludivine Large Bessette en passant par des artistes chorégraphiques Alexandre Castres, Thierry Micouin et Adrien Dantou.

De poétiques voyages, des histoires ou évocations fortement rythmées ou contemplatives, où mouvements et paysages (se) jouent du cadre stimulant du court métrage.