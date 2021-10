Le « Jean-Claude » de la rue Vandamme

A deux pas des théâtres du quartier Gaîté-Montparnasse, le prénom en passe de se faire un nom. Dans ce bar-restaurant à ambiance, on vient boire un verre et/ou savourer une cuisine maison et fraîche. Yohann, passé par La Cagouille, dopé par l’esprit de JCVD, travaille ses produits du marché avec une belle originalité́, ponctuée par quelques touches internationales punchy. En d’autres termes, de la world food sincère .

La carte du restaurant, bien équilibrée, se renouvelle quatre fois dans l’année, au gré des saisons, tandis que celle des tapas et des planches s’offre un lifting semestriel...

Le bar est tout en inspiration, des créations originales (Aware, Double high kick...) aux classiques revisités.

Côté ambiance, Edouard et ses acolytes proposent chaque vendredi une soirée à thème musical et vestimentaire, non obligatoire. L’endroit est, par ailleurs privatisable, partiellement ou totalement.