« Un bail a été signé pour 35 ans avec l'État. Le chantier commencera dès le 15 juillet quand la société Vinci engagera le curage du bâtiment. Nous prévoyons d'ouvrir le 1er septembre 2022 », a annoncé M. Jousset. Le projet couvre le hangar et le parc de dix hectares qui l'entoure. Construit en 1878 pour l'exposition universelle, ce "Hangar Y" avait été démonté puis reconstruit sur les bords d'un bassin hexagonal de trois hectares dessinés par André Le Nôtre dans la perspective de l'ancien Château de Meudon. Lieu témoin de l'aventure aéronautique, il avait accueilli en 1884 le premier vol en circuit fermé. Laissés à l'abandon au cœur de la forêt de Meudon, le hangar et son parc vont être réhabilités pour un budget de 20 millions d'euros financé pour un tiers sur fonds propres et deux tiers grâce à un emprunt bancaire. « C'est un espace qui ne coûtera rien à l'Etat », a assuré M. Jousset.

Le principal volet est la mise en état et aux normes de l'immense hangar : 3 900 m2 qui pourront accueillir jusqu'à 2 500 personnes assises, où se tiendront spectacles, défilés, expositions. Le projet prévoit la construction d'un restaurant et d'un pavillon des arts, où auront lieu séminaires et activités artistiques et éducatives pour enfants. Le parc présentera des parcours de sculptures, notamment celles nombreuses que proposent à Art Explora les galeries parisiennes, et offrira des activités ludiques.