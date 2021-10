Le Hacking de l'Hôtel de Ville 2021 se tiendra le 30 juin

Le 30 juin prochain se tiendra, à l'Hôtel de Ville de Paris, l'événement annuel dédié aux acteurs de l'innovation : le Hacking de l'Hôtel de Ville. Le temps d'une journée, start-ups, grands groupes, experts, organismes d'appui, institutions et investisseurs pourront une nouvelle fois se rencontrer, et partager leurs expériences et leur vision, avec pour ambition de favoriser leur créativité, développer leurs activités et tisser des relations durables.

Au programme : mille start-ups participeront à près de 4 000 rendez-vous d'affaires pré-qualifiés et à des ateliers dédiés aux défis de l'entrepreneuriat, dans un contexte de reprise économique.

Une exposition photo invitera à découvrir une vingtaine de projets œuvrant à dessiner un nouveau cap dans la transition écologique et sociétale des villes de demain. Enfin, un espace de démonstration mettra à l'honneur une dizaine de solutions repensant les modèles urbains, afin de faire de Paris la ville des proximités.