Le Hackathon de l'audit de retour

Lancé l'an dernier, ce hackathon comptable inédit a montré que la profession compte bien exploiter la révolution digitale en cours. IA, blockchain ou encore dataviz peuvent ainsi être des leviers précieux de valorisation des données des entreprises.

à travers ce concours, la CNCC sélectionne des projets innovants destinés à faire naître de nouveaux services dédiés à la profession. Ce challenge s'inscrit pleinement dans la dynamique de rebond qu'elle a initiée suite à l'impact douloureux du relèvement des seuils par la loi Pacte.

Il s'adresse à toute personne intéressée par les sujets relatifs à l'audit : professionnels, startupers, et étudiants des écoles de commerce, des universités et des écoles d'ingénieurs. Le dépôt de candidatures sur la plateforme agorize.com/hackaudit2019 a débuté au mois de juin et se termine à la mi-septembre, pour aboutir à une finale se tenant lors de la Convention nationale des commissaires aux comptes des 7 et 8 novembre prochains à Lille.