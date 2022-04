Le guide du travailleur hybride d’après JLL

La société JLL est l’un des pionniers du conseil en immobilier d’entreprise. En étroite collaboration avec l’anthropologue Chris Dimming, le cabinet de de conseil décode dans une nouvelle étude la journée type des nouveaux travailleurs hybrides et livre le mode d’emploi du bureau régénérant, en saisissant les stratégies d’adaptation et les rituels mis en place par les travailleurs durant la pandémie.

Flore Pradère, directrice de la recherche et de la prospective bureaux chez JLL déclare : « Nos recherches montrent que la gestion de l’énergie individuelle et collective sera l’un des grands défis de demain pour rester un employeur attractif et performant. Cela passe par l’incitation du salarié à prendre soin de lui-même, un management par la confiance et le design de bureaux qui invitent à l’évasion et à la régénération ».

Structurer sa journée par des rituels

Il ressort de cette étude l’importance pour l’employeur de reconnaitre qu’une journée de travail n’est pas linéaire et que l’énergie peut être plus ou moins haute, puisque 53% des salariés déclarent terminer leur journée avec un niveau d’énergie moyen ou faible et 41% qu’ils n’ont pas la possibilité de faire suffisamment de pauses lorsqu’ils sont au bureau. Or, lorsqu’ils sont à distance, les travailleurs hybrides organisent leur temps de la façon qui convient le mieux à leur rythme personnel et mettent en place des routines qui structurent leur journée.

Pour réussir la mise en place d’une organisation hybride mêlant travail sur site et télétravail, les entreprises doivent approcher le bien-être de façon holistique et créer un environnement sain pour leurs collaborateurs. Les entreprises commencent à s’adapter à ces nouveaux parcours des salariés afin de maintenir et restaurer leurs niveaux d’énergie.

Créer un environnement sur mesure

Interrogés sur leurs habitudes de travail chez eux, les travailleurs hybrides disent recréer un cocon qui leur ressemble et les rassure. Le télétravail leur offre plus de possibilités de déconnexion au cours de la journée. Parfois, la seule vue de l’environnement personnel permet de faire une séparation mentale salvatrice avec le travail. Les salariés mettent aussi en place des « stratégies créatives » afin de préserver leurs niveaux d’énergie et de combattre les distractions tels que couper les notifications, se lever avant le reste de la famille pour travailler au calme ou même lire un livre.

Ce nouveau mode de travail réactualise le schéma traditionnel d’une journée de travail, fondé sur un principe d’heures fixe. Désormais, la journée est plus étendue, mais plus fréquemment ponctuée de pauses.

Le manager au centre d’une organisation solidaire et inclusive

L’étude a également révélé que la santé sociale des collaborateurs, qui repose sur la qualité des relations nourries par les travailleurs y compris à distance, se révèle être un véritable levier de résilience. Plusieurs sondés déploient des rituels managériaux pour créer du lien avec leur équipe et permettre une interaction plus empathique avec les collaborateurs.

En favorisant l’entretien de relations interpersonnelles de qualité, les managers peuvent bâtir une culture propice à l’établissement avec une communauté de travail soudée, celle d’un levier d’engagement, à l’heure où les lieux de travail sont de plus en plus dispersés.