Ce guide, “conçu comme un kit de survie”, permet d'accéder à toutes les informations indispensables pour l'avocat qui vient de prêter serment. Pièges à éviter, conseils pratiques, retours d'expérience, “le jeune avocat maîtrisera rapidement les pratiques des institutions judiciaires grâce à la présentation des textes de référence et à la mise en œuvre des principales procédures”.

Le Guide du jeune avocat est composé de 82 fiches pratiques et de 33 modèles d'actes en matière civile, pénale, sociale, commerciale, administrative et européenne, organisées selon un plan logique et facile d'accès, par juridiction, pour une consultation rapide. Un lexique en fin d'ouvrage permet également au jeune praticien de se familiariser avec le vocabulaire des prétoires.

Ouvrage collectif rédigé par une équipe de plus de quarante auteurs chevronnés, avocats, magistrats et universitaires, accompagnés de cinq jeunes avocats fraîchement diplômés (Lucile Bertier, avocat au barreau de Paris, Clara Delzanno, avocat au barreau de Lyon, Aissem Diawara, avocat au barreau de Paris, Thomas Ronfard, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône, Anna Uvarova, avocat au barreau de Paris). Il a été placé sous la direction d'Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris, membre du Conseil national des barreaux et ancien membre du Conseil de l'Ordre.

