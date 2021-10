Vient de paraître : Le Guide de la transformation numérique

C'est pour répondre à ce défi que Vincent Ducrey et Emmanuel Vivier ont écrit Le Guide de la transformation digitale. Après plus de quinze ans à accompagner les grandes entreprises et organisations dans le numérique, ils présentent une méthode pédagogique et solide en six chantiers et cinq étapes pour penser et réussir la transformation digitale de votre organisation.

Vincent Ducrey est CEO du HUB Institute. Auteur primé du Guide de l'influence et du Guide la communication sans risque, Vincent a été conseiller digital du gouvernement français. Il fédère les 2 000 décideurs digitaux français lors du HUBFORUM et de conférences internationales.

Emmanuel Vivier est cofondateur du HUB Institut Expert. Reconnu du digital et du marketing, Emmanuel accompagne les grandes marques depuis dix-huit ans dans leur transformation numérique. Emmanuel a formé plus de 7 000 managers dans le monde.



Collection Hub Management - Editions Eyrolles