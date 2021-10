Le Guide culturel est de sortie

Edité à près de 30 000 exemplaires, ce guide recense l’actualité culturelle des trois musées départementaux (Albert-Kahn, musée et jardin à Boulogne-Billancourt, la Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, le Musée de l’Île-de-France à Sceaux), des Archives départementales à Nanterre et des parcs départementaux. Parmi les manifestations proposées : des expositions, des visites guidées, des conférences et des animations thématiques pour toute la famille, le jeune public et les amateurs d’Histoire pour le printemps. Au sommaire de ce numéro : L’exposition « Le Trésor du Saint-Sépulcre, présents des cours royales européennes à Jérusalem » sera présentée du 16 avril au 14 juillet à la Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry et au Château de Versailles. Elle présentera pour la première fois quelques 250 chefs-d’œuvre inconnus issus de l'un des derniers trésors de l'occident.