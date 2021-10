Le groupe X-Sursaut fait six propositions pour l'enseignement supérieur

La croissance est faite par des femmes et des hommes, elle repose avant toute autre chose sur leur talent et leurs compétences. Le think tank X-Sursaut fait ainsi six propositions pour faire de l’enseignement supérieur un véritable facteur de compétitivité de l’économie française :

- Diversifier les sources de financement pour alléger le poids pour les finances publiques ;

- Chercher la renommée – et non la visibilité – internationale ;

- Faire confiance à l’esprit d’entreprise des chercheurs, des enseignants et des élèves ;

- Réformer la gouvernance des Universités tout en leur donnant une autonomie financière accrue ;

- Adopter une pédagogie innovante, passant du « faire apprendre » au « apprendre en faisant » ;

- Intégrer l’enseignement supérieur dans la stratégie de croissance et de compétitivité de la France.