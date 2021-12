Le Groupe Villa acquiert un immeuble à Boulogne

Après l’acquisition du Kubik, à Gennevilliers, et celle de l’ex-immeuble In Extenso, à Paris La Défense, le Groupe Villa investit dans les Hauts-de-Seine. Il vient ainsi d’acquérir, auprès d’un institutionnel français, un immeuble de bureaux indépendant développant une surface de 2 900 m2, avec 62 places de parking en infrastructure. Situé 116 rue de Silly, non loin du Pont de Sèvres, l’immeuble se déploie sur dix étages.

Le Groupe Villa prévoit de créer de vastes terrasses à son sommet pour offrir à ses usagers de beaux points de vue dégagés sur l’Ouest parisien.

Comme le souligne Stéphane hirschenhaut, président fondateur du groupe villa, « Notre foncière étoffe encore son portefeuille d’actifs immobiliers en demeurant fidèle à sa stratégie : disposer d’un patrimoine composé d’immeubles de bureaux situés dans les pôles d’affaires matures de Paris et de la première couronne Ouest, bénéficiant tous de solutions d’accès faciles en transports en commun. »