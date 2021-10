Le Groupe Profina lance ClubFunding

ClubFunding propose aux entreprises une source complémentaire de financement de 25 000 à 500 000 euros, sur des durées de 1 à 6 ans, via l’émission d’obligations simples à taux fixe à partir de 7% par an (obligations non convertibles en actions).

Cette plateforme accompagne entreprises et investisseurs particuliers durant toutes les étapes de l’emprunt obligataire : analyse crédit, montage de l'émission, collecte des souscriptions, gestion des paiements (intérêts et remboursements), suivi de la relation émetteurs / investisseurs, recouvrement en cas de difficultés.

Les entreprises sont sélectionnées selon un processus d’analyse strict et rigoureux. Chaque projet est évalué sur plus de 100 critères financiers et managériaux par les équipes de ClubFunding, ses partenaires puis un Comité des risques, composé d’experts du financement d’entreprises et de l’analyse financière.

Les investisseurs particuliers ont ainsi un accès facilité à une offre patrimoniale d’obligations privées.

En accédant à cette clientèle, les entreprises pourront se financer dans un délai extrêmement court, en moyenne 5 semaines, y compris pour des montants importants.

ClubFunding s’appuie sur l'expertise du Groupe Profina, spécialisé depuis 21 ans dans la mise en relation d’entreprises emprunteuses et de prêteurs (investisseurs particuliers et banques). Fort d’une équipe expérimentée de 50 collaborateurs en France, le Groupe Profina compte à son actif 6.000 entreprises emprunteuses, 3 000 investisseurs patrimoniaux et plus de 2 milliards d’euros financés.

Cette plateforme de crowdfunding est présente au Salon des Entrepreneurs les 4 et 5 février à Paris.