Le Groupe Novaxia annonce des résultats records pour l’année 2022

L’année 2022 a été belle pour le groupe Novaxia : grâce à ses partenaires distributeurs, Novaxia Investissement a collecté plus de 600 millions d’euros en 2022 sur ces quatre fonds ouverts. « Ces résultats nous permettent de multiplier les projets de recyclage urbain, source d’impact par nature. Ainsi, nous maintenons un haut niveau d’impact et la catégorisation Article 9 au sens du SFDR de nos fonds. Notre gamme de fonds ouverts atteint ses objectifs de performance en 2022 et nous poursuivons notre stratégie de conciliation de l’impact et de la performance en 2023 », commente Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement.

En 2022, Novaxia a réalisé 57 acquisitions qui représentent près d’1,2 milliard d’euros d’investissement, mais aussi livré sept opérations et déposé 27 permis de construire. Désormais, le Groupe pilote le développement de 110 projets qui représentent 25 000 logements, avec une cinquantaine de partenaires promoteurs.

Les quatre fonds Novaxia en pleine forme

Novaxia R, première UC d’Immobilier Résidentiel Responsable issu du recyclage urbain, a collecté 575 millions d’euros depuis sa commercialisation en mars 2021 et a réalisé en 2022 une performance de 5,04 %. Les acquisitions de Novaxia R représentent 8 000 logements en projets et permettent de renaturer 53 000 m² en milieu urbain.

Novaxia VISTA, première UC d’immobilier dédié au “Mieux Vivre” grâce aux Sciences de la vie et aux Technologies d’Avenir, lancée en octobre 2022, a collecté 60 millions d’euros sur l’année. Le fonds a réalisé une première acquisition emblématique : Biocitech à Romainville, site de 27 000m² de laboratoires, avec un potentiel de développement sur une friche attenante.

Novaxia NEO, la SCPI foncièrement innovante avec le recyclage urbain, atteint désormais les 358 millions d’euros de capitalisation et compte 50 % de ses 31 actifs à l’étranger (Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Irlande).

Enfin, Novaxia One, fonds de remploi de produit de cession et pionnier du recyclage urbain, a collecté 60 millions d’euros en 2022.

Porté par cette dynamique de collecte très positive, Novaxia Investissement accélère dans le déploiement de ses projets de recyclage urbain et souhaite garder la même dynamique en 2023.