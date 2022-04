Le groupe NGE remporte la construction de la section aérienne de la ligne 17 du Grand Paris Express

Les travaux débuteront en avril 2022 pour une livraison prévue en 2029. Au total, le chantier s’étend sur sept longues années, incluant la construction d’un viaduc long de 3 kilomètres ainsi que celle de la première gare aérienne du Grand Paris Express, celle du Parc des Expositions.

Le groupe NGE, acteur majeur du projet

Le groupe NGE est spécialisé dans la construction d’infrastructures et de bâtiments au service des territoires et ce projet est une véritable opportunité pour tout le groupe. “L’une des ambitions du groupe est de conforter sa position en tant qu’acteur majeur dans les grands projets […]. En devenant mandataire d’un projet de métro aérien de plus de 300 millions d’euros, cet objectif est aujourd’hui partiellement atteint”, explique Orso Vesperini, directeur général délégué à l’international et aux grands projets pour NGE.

Le marché comprend donc la construction de plusieurs infrastructures. D’abord, la réalisation de 5 kilomètres de section aérienne entre les communes de Gonesse et de Tremblay en France, ensuite la construction de la gare aérienne “Parc des Expositions”.

Le grand chantier de la ligne 17

Destinée à relier Saint-Denis Pleyel à Le Mesnil-Amelot en moins de 25 minutes, la ligne 17 bénéficiera à plus de 565 000 habitants du nord de la métropole, desservant ainsi les secteurs de Pleyel, du Parc des expositions de Villepinte et des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget. Ainsi, les équipes du groupe mandaté par NGE assureront la construction de la gare aérienne du Parc des expositions. Cette infrastructure a été conçue par le cabinet d’architecture Dietmar Feichtinger Architectes, qui a opté pour un design très spécifique, reposant sur une ossature entièrement métallique. Le projet comprendra aussi la construction de trois viaducs dont le plus grand, long de 3 kilomètres, et deux autres ouvrages de franchissement routier plus courts, qui passeront au-dessus des autoroutes A1/A3 et sur la RD40 Sud. Sans compter sur les divers aménagements paysagers durables et responsables, à la charge de l’entreprise Guintoli. Pour cette partie du projet, l’entreprise excavera puis réutilisera 70 000 m3 de terres fertiles et utilisera des végétaux labellisés Végétal local, achetés à des producteurs locaux. Ainsi, le groupe NGE gère les tenants et aboutissants de ce grand chantier, destiné à être livré en 2029.