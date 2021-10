Le groupe Montparnasse 56 s'implante à Philadelphie

Le développement du tourisme, intrinsèquement lié à l’augmentation du niveau de vie dans les pays émergents, offre une conjoncture très favorable à cette PME française qui est en marche pour exporter son savoir-faire et s’imposer à l’international.

« Notre groupe a 30 ans, et nous voyons pour lui dans l’évolution du marché du tourisme mondial d’extraordinaires opportunités de diversification et de croissance » souligne Patrick Abisseror, le directeur général.

Philadelphie, nouveau pari du groupe Montparnasse 56

Leader dans le secteur des observatoires panoramiques, le groupe Montparnasse 56 continue son expansion aux Etats-Unis et ouvrira son second observatoire sur le territoire américain cet été. Situé au 57e étage du One Liberty Place, ce nouveau spot touristique sera la première attraction panoramique de Philadelphie.

Réputée pour être le « berceau de la démocratie américaine » et attirant près de 37 millions de visiteurs chaque année (dont une clientèle touristique française en hausse de 15.7% en 2013), la ville s’est imposée avec évidence pour le groupe. Le groupe M56 a investi 11 millions de dollars dans ce nouveau projet et se donne pour objectif une fréquentation comprise entre 400 000 et 500 000 visiteurs annuels pour un chiffre d’affaires de 9 à 10 millions de dollars.

Une PME française leader dans le secteur des observatoires touristiques

A la tête de trois observatoires (le site panoramique de la Tour Montparnasse à Paris depuis 1973, la tour de télévision de Berlin Fernsehturm, depuis 1993 et l’observatoire 360 de Chicago depuis 2012) ainsi que du site touristique la Ferme aux crocodiles de Pierrelatte dans le sud de la France, le groupe connaît une croissance record avec notamment plus de 3 300 000 visiteurs en 2014 sur l’ensemble de ses sites pour un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros.

Fort de sa réussite, de ses résultats et de ses réserves financières, le groupe entend mettre en œuvre une politique active de croissance externe en créant ou reprenant, dans l’hexagone comme à l’étranger, de sites d’exception.

Afin de dynamiser sa commercialisation à l’international, le groupe a implanté des bureaux aux quatre coins du monde : Royaume-Uni, Russie, Brésil, Inde, Chine, Etats-Unis...