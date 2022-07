Le groupe Magellan Partners acquiert MMH Ingénierie

En rejoignant Magellan Partners, MMH Ingénierie apporte au Groupe de nouvelles compétences, dédiées au conseil, au développement et à l’implémentation de solutions SAP. Magellan Partners et MMH Ingénierie se positionnent ensemble, également, en expert des migrations vers la solution S/4Hana, la dernière version SAP.

Les solutions SAP sont un logiciel permettant la gestion des ressources d’une entreprise sur une même base de données et participent à la transformation numérique. Forte de 18 années d’expérience, MMH Ingénierie compte 60 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros en 2021.

Cette acquisition s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan Stratégique 2025 de Magellan Partners qui prévoit d’atteindre 375 millions d’euros de chiffres d’affaires et 3 000 collaborateurs en 2025. C’est dans cette optique que Magellan Partners a accueilli Capza comme actionnaire minoritaire en janvier 2021. Acteur de référence de l’investissement privé dans les petites et moyennes entreprises (PME), Capza accompagne le Groupe dans sa stratégie d’acquisitions externes avec une enveloppe d’investissement de 100 millions d’euros.

Un besoin du marché

Ce rachat a pour ambition d’accélérer le développement de MMH Ingénierie pour devenir un acteur français de référence dédié exclusivement au conseil, à l’assistance à maitrise d’ouvrage, au développement des solutions SAP et à la migration vers SAP S/4Hana. Cette acquisition stratégique permet dorénavant à Magellan Partners de faire bénéficier à ses clients, grands comptes, PME et acteurs du secteur public, d’un savoir-faire recherché et en pleine révolution technologique. En développant son offre SAP, le Groupe pourra apporter des réponses complètes aux nouveaux besoins sur ce domaine.

Majid Mourdi et Malik Hamiche, fondateurs de MMH Ingénierie, précisent les enjeux de cette fusion : « La variété des secteurs d’activités, des missions et des clients du groupe Magellan Partners nous donne un potentiel de croissance exceptionnel et la possibilité d’accompagner nos clients tout au long de leur projet de transformation. Intégrer Magellan Partners est une grande fierté pour nos équipes qui voient s’ouvrir de nouvelles opportunités d’évolutions ».

Ce rapprochement a été facilité par la vision commune des deux entités qui ont pour objectif clair de participer à la création d’une innovation numérique durable, en proposant une approche de bout en bout depuis le conseil en amont et le pilotage de projet jusqu’à la maintenance de solutions, en passant le design, le build et l’operate.

MMH ingénierie continuera d’exister en tant que filiale entièrement dédiée à la technologie SAP au sein du groupe Magellan Partners et sera dotée de sa propre Direction Générale, tout en ayant l’occasion de développer son activité sur un périmètre plus large grâce à l’implantation de Magellan Partners sur son marché.