Le groupe Liberty autorisé à reprendre France Rail Industry et Ascoval Saint-Saulve

Dans le cadre de cette reprise, le groupe Liberty s'est engagé à apporter 65 millions d'euros de financements nouveaux pour permettre aux deux sociétés de mettre en œuvre leur plan industriel et de développer une compétitivité durable.

« Cette reprise a été rendue possible grâce aux salariés de l'entreprise qui ont fait preuve d'un grand sens des responsabilités. Je les remercie et je tiens à saluer leur travail, leur patience et leur mobilisation. Elle a également été rendue possible grâce à une collaboration exemplaire avec tous les acteurs. Elle jette les bases d'une filière industrielle solide et doit permettre au site d'Ascoval de retrouver une compétitivité durable. Elle est exemplaire des enjeux de relocalisation et de décarbonation de notre industrie que nous souhaitons porter dans le cadre du plan de relance », a déclaré Bruno Le Maire.