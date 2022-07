Le groupe Keep Cool étend son réseau en reprenant les salles de sport Neoness

Depuis le 11 juillet 2022, le consortium présidé par Claude Marquet, entrepreneur à la tête d'un groupe familial diversifié depuis 50 ans, accompagné de David Amiouni, CEO, et Abdenbi Amirache, directeur des opérations, reprend le leadership du réseau Neoness. Une opération qui amène la constitution d’un nouveau Groupe : Keep Cool Neoness.

Partageant le même état d'esprit et les mêmes ambitions, le sport accessible à tous à tout instant, le rapprochement des deux entités va permettre à chacun de bénéficier de la dynamique de développement déjà initiée par les deux entités. A savoir étoffer le réseau de salles de sport Keep Cool dans la capitale comme en région francilienne, comme de bénéficier du savoir-faire Neoness.

700 000 utilisateurs

« C'est un évènement pour le groupe, qui affirme son ambition d'être le leader du bien-être en France », a expliqué le CEO du groupe, David Amiouni. C’est donc une alliance de passion et de raison pour ces deux structures qui rassemblent plus de 700 000 utilisateurs de leurs services et 1500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de plus de 150M€. Les deux entités continueront à fonctionner en parallèle dans un premier temps, et un plan de travail s’engagera, dans la foulée, pour valoriser les synergies nécessaires, synergies d'expertise, de coûts et de revenus.