Le Groupe GDG loue l'intégralité de son immeuble H2B et pour créer le Campus “Paris Clichy by GDG”

Alors que l'immeuble H2B sera livré fin 2021, l'EM Normandie vient de le louer intégralement, dans le cadre d'un Bail en l'état futur d'achèvement. Cette grande école de management compte plus de 5 000 étudiants répartis sur cinq campus – Caen, Le Havre, Paris, Dublin et Oxford. La création du Campus Paris Clichy by GDG permettra le transfert de son actuel site parisien de 3 700 m2, situé rue du Ranelagh, à Paris.

Le futur Campus Paris Clichy by GDG proposera, sur 10 niveaux de superstructure avec rez-de- chaussée et de-jardin, 13 700 m2 d'espaces de travail et de services, complétés par 1 815 m2 de terrasses et jardins, 65 emplacements de parking, 45 places dédiées aux scooters et motos, ainsi que plus de 250 m2 réservés aux vélos. Avec son auditorium en gradins s'ouvrant sur l'un de ses deux jardins intérieurs, ses terrasses végétalisées, ses espaces de fitness et de restauration, ses aires de co-working, sa gaming zone ainsi que ses salles de cours claires et très flexibles, H2B a été imaginé comme un lieu de vie.