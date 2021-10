Le groupe Galeries Lafayette crée une Chaire « shopping du futur » à Novancia Business School Paris

Lancée en janvier 2013 pour une durée de trois ans, cette chaire vise à mieux comprendre le développement et l’influence de l’ère « digitale » sur l’univers du commerce, et plus précisément des grands magasins, afin d’adapter la stratégie de fidélisation et de services digitaux - site e-commerce, application mobile, réseaux sociaux - à destination des clients.



Cette chaire sera présidée par Philippe Houzé, président du directoire du groupe Galeries Lafayette et président du Conseil d’établissement de Novancia, alors que les travaux d’études et de recherche seront pilotés par Sandrine Médioni, enseignant-chercheur à Novancia, spécialisée dans le comportement du consommateur et le e-commerce. Un comité de pilotage, composé de membres du Groupe, dont Franck Zayan, directeur Internet et e-commerce de la branche Grands Magasins, se réunira deux fois par an pour évaluer les avancées de ces travaux.



Avec la création de cette chaire, le groupe Galeries Lafayette réaffirme l’importance du digital au coeur de sa stratégie, visant à devenir un multi-spécialiste de la mode, de l’équipement de la personne, omnicanal et international.