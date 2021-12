Le groupe Exponens poursuit sa croissance en intégrant le cabinet ADS Consultants

Ce rapprochement entre les deux structures va permettre de mettre l’accent sur l’accompagnement opérationnel des directions financières et directions des risques spécifiquement dans le monde bancaire, notamment en matière d’optimisation et implémentation de système d’information.

« Dans le but de poursuivre le développement de nos activités de services en lien avec les besoins de nos clients dans des domaines connexes à notre activité traditionnelle d’expertise-comptable et d’audit, nous avons souhaité nous entourer d’experts dans la gestion de projet et plus particulièrement dans le secteur bancaire. Grâce à cette intégration d’ADS Consultants, nous souhaitons conquérir de nouveaux clients dans ce secteur »,indique Frédéric Lafay, président du groupe Exponens.