Le groupe Eurasia acquiert deux nouvelles surfaces foncières en Seine-Saint-Denis

L’opération de rachat de ces surfaces constructibles par le groupe Eurasia a été menée en collaboration avec Séquano Aménagement, opérateur de référence de l’agglomération parisienne. Il participe à la mise en œuvre de projets urbains et à la construction d’équipements et d’espaces publics. Les deux nouveaux terrains acquis viennent s’ajouter à l’importante réserve foncière possédée par Eurasia sur les communes du Blanc-Mesnil et du Bourget, qui atteint un total de 120 000 m².

La société a d’ores et déjà obtenu les permis de construire pour ces deux nouvelles parcelles pour un total de surfaces de plancher constructibles (SDP) supérieur à

16 200 m², qui feront l’objet d’un vaste programme immobilier diversifié regroupant des

logements en accession libre, une résidence services seniors, ainsi que des commerces et des

bureaux d’activité. L’exploitation de la résidence pour seniors sera assurée par le groupe Domitys qui travaille dans ce domaine depuis une vingtaine d’années et qui possède plus de 150 résidences de ce type. Ces dernières accueillent 13 000 résidents. Avec de tels chiffres, Domitys assoie sa place de leader du secteur au niveau national.

Ces nouvelles acquisitions et les nombreux projets du groupe Eurasia confirment la stratégie offensive et les objectifs de croissance du groupe qui consolide par la même occasion sa forte implantation dans la région Ile-de-France et diversifie sa base d’exploitants grâce à l’arrivée de Domitys sur le segment des résidences séniors.