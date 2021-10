Le groupe Eolen propose 150 ouvertures de postes en 2013

Créé en 2006, le groupe compte aujourd’hui plus de 400 collaborateurs. Bâti sur des valeurs telles que l’intégrité, la passion, l’esprit d’équipe, la disponibilité et l’engagement, Eolen apporte un service de choix à ses clients ainsi qu’à ses consultants.



L’entreprise a ainsi été récompensée pour sa croissance par le 1er prix du Palmarès Deloitte 2012 dans la catégorie "logiciels et services informatiques". Elle est également soutenue dans le cadre du programme Oseo Excellence.



Le groupe Eolen a aujourd’hui atteint la taille critique qui lui ouvre l’accès à de nombreux projets passionnants par leurs aspects innovants, stratégiques et à très forte valeur ajoutée dans des secteurs de pointe tels que les Télécoms, la Finance de marché, l’Aéronautique et l’Energie.