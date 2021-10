Le groupe em2c arrive en Île-de-France

Sous l'autorité d'Yvan Patet, président du groupe, Emmanuel Poncet aura la charge de développer l'expertise d'aménageur promoteur du groupe em2c sur cette partie du territoire.

L'arrivée d'Emmanuel Poncet s'accompagne de l'ouverture de nouveaux bureaux dans le 8e arrondissement de Paris, au cœur du quartier de la Madeleine. Cette implantation répond aux perspectives de développement du Groupe sur les secteurs de l'immobilier tertiaire et les projets de développement urbains.

L'équipe de Paris Île-de-France s'appuiera sur l'ensemble des services techniques et fonctions supports au siège lyonnais de l'entreprise. Comme le souligne Yvan Patet, président du Groupe em2c : « avec l'arrivée d'Emmanuel Poncet à la tête de notre nouvelle adresse parisienne, le groupe em2c affirme une stratégie et les choix d'un développement maîtrisé et durable sur le marché national de l'immobilier d'entreprise. »