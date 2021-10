Le groupe de services et conseil Talan vient d'acquérir Cereza Conseil

Talan vient d'acquérir son confrère Cereza Conseil. Talan qui était déjà présent dans les filières de la finance, des « utilities », des télécoms et des services publics. lLe groupe peut ainsi se renforcer sur les marchés du transport et de la logistique et faire son entrée sur celui de l'assurance.