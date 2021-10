Le Groupe Cheuvreux annonce l'ouverture de l'étude Cheuvreux Rennes

Située au cœur du centre d'affaires rennais, l'étude Cheuvreux Rennes a pour ambition de proposer à ses clients, professionnels et particuliers, un accompagnement de proximité couvrant l'ensemble des domaines d'expertise du Groupe : développement immobilier, investissement et arbitrage, financement immobilier, immobilier résidentiel et patrimonial.

« Au sein de l'équipe Cheuvreux à Paris depuis 2015, je suis ravi de créer l'étude Cheuvreux Rennes. Originaire de Saint-Malo, j'ai toujours eu pour ambition de me rapprocher de ma région natale. Cette opportunité me permet donc de concilier mon projet professionnel et la stratégie du Groupe : proposer à nos clients son savoir-faire, notamment en matière de conseil, partout sur le territoire nationa l», commente Gary Contin, notaire associé Cheuvreux Rennes.

« Suite aux ouvertures de Nice et Tours en mars dernier, je suis fier d'annoncer aujourd'hui la création de l'étude Cheuvreux Rennes. Nous nous appuyons sur la solide expérience de Gary acquise après plus de 6 ans de compagnonnage au sein de l'étude parisienne du Groupe. Son expérience au sein de Cheuvreux, sa connaissance fine du tissu local et sa culture entrepreneuriale en font le candidat naturel de la croissance du Groupe », déclare Jean-Félix Ferrus-Sicurani, président du groupe Cheuvreux.

A propos de Gary Contin, notaire associé Cheuvreux Rennes

Titulaire du Diplôme Supérieur du Notariat qu'il a obtenu suite à ses études menées au sein des universités de Rennes 1 et Paris 2 Panthéon-Assas, Gary Contin a débuté sa carrière chez Cheuvreux à Paris.

Il a eu l'opportunité d'accompagner des clients particuliers comme professionnels dans leurs projets.

Dans le pôle Immobilier de l'Etude, il a également pu développer des compétences en droit de la promotion immobilière et de l'aménagement.

Un goût prononcé pour le droit public lui permet de conseiller les personnes publiques dans le cadre de leurs opérations immobilières.