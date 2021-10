Le groupe Brémond récompensé

Les Prix Bois Construction Environnement Basse-Normandie ont pour but de primer des bâtiments bois construits en Basse-Normandie et livrés entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2013. L’ensemble des projets présentés permet de rendre visible l’évolution qui s’opère aujourd’hui dans la construction bois et le dynamisme de la région Basse-Normandie ainsi que de ses acteurs en ce domaine.

« L’Embellie » a reçu cette récompense pour avoir privilégié le matériau bois dans son bâtiment. En effet, le bois est omniprésent dans le projet : en structure porteuse pour la construction du dernier niveau, en vêture de façades sur l’isolant extérieur, en revêtements intérieurs pour les parquets, les serres intérieures et le traitement décoratif des halls. La résidence regroupe 26 logements répartis en deux bâtiments à rez-de-chaussée surélevés, surmontés de trois étages.



Une attention particulière a été portée sur le traitement des aménagements extérieurs et des espaces collectifs. Ce projet de logements a été mené par l’agence Places Arrière Paris-Lyon (Architecte : Ludovic Schoepen) pour le groupe Brémond, suite à une consultation lancée par Foncière Logement.