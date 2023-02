Le groupe Apave recrute 137 nouveaux collaborateurs

Acteur international majeur de la maîtrise des risques, le groupe Apave a dernièrement communiqué son intention de recruter 1 600 nouveaux collaborateurs en France et à l’international en 2023, dont 137 en Île-de-France. Cette campagne vise à soutenir les projets de développement du groupe et à accompagner la forte dynamique de croissance engagée en 2021.

« Rejoindre le Groupe Apave c’est exercer un métier au cœur des grands enjeux et transformations du siècle. Transition écologique ou encore révolution numérique modifient en profondeur la nature des risques, la façon de les appréhender et de les gérer. Nos 13 000 collaborateurs à travers le monde œuvrent chaque jour pour un monde plus sûr, plus durable et plus collectif, au service de la protection des hommes, des biens et de l’environnement », a déclaré Philippe Maillard, Directeur général du Groupe Apave.

Des postes pour tous les profils

Inspection, formation, essais-mesures, conseil et accompagnement technique, certification et labellisation : le plan de recrutements lancé par Apave concerne l’ensemble des métiers et filiales du Groupe. Même si certains postes sont davantage recherchés, notamment des ingénieurs spécialisés en infrastructures et construction, des inspecteurs à l’assistance technique, électricité, mécanique, ou encore des techniciens d’inspection ou formateur, des consultants formateurs et des diagnostiqueurs en immobilier.

