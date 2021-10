Le Groupe ADP et GSE inaugurent la “SC4”

Le Groupe ADP, en tant qu'aménageur et investisseur, et le promoteur GSE Group, viennent de livrer cette nouvelle gare de fret connectée aux pistes, dénommée "SC4" pour station cargo n°4. Implanté au cœur de la Cargo City de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, cet ensemble immobilier regroupant environ 23 000 m² d'entrepôts et de bureaux est loué par DSV Air & Sea et par Groupe Europe Handling.

Conçue par le cabinet Aotu Architecture, cette installation cargo de dernière génération comprend notamment un entrepôt connecté aux pistes, pour le dédouanement de marchandises à haute valeur ajoutée, avec des bureaux d'accompagnement en mezzanine. Cet entrepôt sera certifié HQE Excellent ; un bâtiment de bureaux annexes, destiné aux équipes commerciales et administratives, qui vise aussi une certification HQE Excellent et une labellisation Énergie Carbone E+C- ; un parking silo de 475 places VL et un parking visiteurs au sol de 31 places VL et 10 places PL et, enfin, un terrain revêtu pour le stationnement d'engins de fret.

Cette station cargo constitue une étape supplémentaire dans le développement de la "Cargo City" (zone cargo) de Paris-Charles de Gaulle qui abrite plus de 700 000 m² de bâtiments dédiés aux seules activités cargo et fret sur la plateforme aéroportuaire.