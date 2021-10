Le Grand Tournoi du 18 au 20 mai 2013

Le Grand Tournoi 2013 est le rendez-vous annuel et l'échéance sportive incontournable pour les cavaliers de sports équestres collectifs. Plus de 2 500 cavaliers traversent la France pour venir disputer les championnats de France de Horse-Ball, de Pony-Games et le Grand Tournoi de Polo, à Lamotte Beuvron, en Sologne. Pour la huitième édition, pendant le weekend de Pentecôte, 400 matchs se joueront en simultané sur les terrains du Parc équestre fédéral de 9h à 12h et de 14h à 18h. Onze terrains de Horse-ball, deux terrains de Pony-Games et deux de Polos recevront ces équipes clubs.



Les cavaliers seront présents pendant trois jours pour tenter de gagner, supporter les autres équipes de leurs clubs, découvrir d'autres méthodes de jeu, mais aussi pour vivre cette ambiance de stade si spécifique du "Grand Tournoi".

Le 29 avril, la clôture des engagements au Grand Tournoi a confirmé l'engouement des sports collectifs : 514 équipes engagées, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2012 et 60 % par rapport à la première édition en 2005. L'augmentation du nombre d'engagés se confirme particulièrement en Pony Games par paire.