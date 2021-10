Le Grand Roissy prend son envol

Le Grand Roissy, à cheval sur trois départements, comporte une soixantaine de communes, est un territoire à multiples enjeux où un très grand nombre d'acteurs interviennent.

La conférence du Grand Roissy a réuni plus de 150 participants : élus locaux, entreprises et institutions.

Centrée sur les questions d’emploi-formation, cette conférence a permis à tous les acteurs de la formation initiale et continue réunis au sein du GIP Emploi-Formation de s’engager et de faire des propositions concrètes et d’application rapide pour traiter les enjeux de formation à l’échelle du bassin d’emploi du Grand Roissy. Pour rappel, une étude menée par l’EPA Plaine de France a évalué à 130 000 le nombre d’emplois créés à horizon 2030 sur le territoire Bourget / Grand Roissy.

Cette conférence a permis de constater l’ampleur du chemin parcouru depuis les assises du Grand Roissy de janvier 2011.

En effet, depuis 2011, deux projets de contrats de développement territorial (Cœur économique Roissy Terres de France – Val de France Gonesse Bonneuil) ont été validés.

De nombreuses démarches et études menées, notamment par l’EPA Plaine de France, à l’échelle du Grand Roissy ont été engagées sur les enjeux de transports, de préservation des terres agricoles, d’organisation spatiale et de développement économique et urbain. Elles permettent de dégager progressivement une vision partagée du développement du Grand Roissy à horizon 2030.

Ces avancées sont le fruit d’une discussion continue entre l’Etat, l’Association des élus du Grand Roissy et l’ensemble des acteurs du territoire.