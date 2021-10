Le Grand Paris, une chance unique pour la région

Le CESER, présent au sein du Comité stratégique de la Société du Grand Paris, participe activement au suivi de sa réalisation. Dès 2009, le CESER a approuvé les moyens mis en place dans le cadre du Grand Paris pour permettre la croissance de la région tout en lui permettant de jouer un rôle primordial dans le développement économique et social du territoire national. Il a reconnu que le statut particulier de l’Ile de France, à la fois « région capitale » et « région agglomération », rendait légitime cette intervention de l’Etat sur le territoire francilien. Le CESER a toujours considéré comme essentielles les démarches de dialogue et de concertation. C’est ainsi qu’il a largement contribué à la signature du protocole d’accord conclu entre l’Etat et la Région en 2011.

Cette étape a permis d’aboutir au tracé du Grand Paris Express. Au moment où le Conseil régional arrête son projet de Schéma directeur de la Région Ile de France, il est primordial de voir se réaliser, dans les délais prévus, le Grand Paris Express. Le SDRIF repose largement sur ce projet de transport. Si la construction annuelle de 70 000 logements a été retenue, il est à noter que 10 000 d’entre eux sont rattachés directement à ce réseau de transport. Le CESER s’inquiète de la remise en cause, par le rapport AUZANNET, d’un calendrier et d’un projet collectifs entre l’Etat, la Région, les collectivités territoriales, le Comité stratégique du Grand Paris, Paris Métropole, les chambres consulaires et de nombreux autres acteurs, tant publics que privés.

Le Grand Paris Express est indispensable à l’attractivité de la région capitale et à la qualité de vie des Franciliens. Remettre à plus tard sa réalisation, c’est priver le SDRIF de sa substance et faire prendre un grand retard pour le développement de la région Ile-de-France.