Le Grand Paris, un écomoteur de la relance

Alors que l'activité reprend progressivement, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris Ile-de-France et ses partenaires appellent à anticiper dès maintenant une relance durable. La dynamique de projets du Grand Paris suscite un double effet d'entraînement, tant via ses travaux de construction, sur l'ensemble de l'activité économique, qu'à travers la qualité de ses aménagements, sur le fonctionnement de la région-capitale.

Situation post-crise

Après le choc, 63 % des entreprises franciliennes ont connu un arrêt total de leur activité. La proportion s'élève même à 90 % pour certaines filières clés telles que le tourisme ou la construction.

Toutefois, parce que la capacité d'investissement des collectivités devrait être sauvegardée, il est nécessaire de reprendre intensément l'instruction des autorisations d'urbanisme et d'en accélérer la dématérialisation.

Relance et résilience

Les projets du Grand Paris sont l'expression des enjeux de durabilité et d'économie circulaire, qu'il s'agisse des projets de construction neuve vertueuse, de rénovation énergétique, de sobriété foncière ou encore du recours aux smarts grids et aux circuits-courts.

De nombreuses possibilités d'action

Les projets du Grand Paris permettront d'offrir de nouvelles conditions de qualité de vie locale et au travail et d'affermir l'attractivité internationale de la région-capitale. Pour cela, il est primordial que le calendrier de réalisation du Grand Paris Express soit respecté. « Les projets du Grand Paris et la tenue des JOP en 2024 sont des fers de relance ! », a insisté Didier Kling, président de la CCI Paris Ile-de-France.

Soucieuses de construire un Grand Paris accueillant et résilient, les entreprises, innovantes par nature, sont prêtes à répondre aux enjeux d'une relance durable et accélérée, soutenue par une capacité d'investissement public intacte.

Retrouvez le baromètre à l'adresse : https://kiosque.cci-paris-idf.fr/barometre-relance/