Le Grand Paris se raconte en film

« Ce film rappelle non seulement les atouts de notre métropole, mais aussi sa singularité puisque le Grand Paris allie histoire et culture d'une ville-monde bimillénaire au dynamisme et à l'innovation d'une métropole de demain », a souligné Jean-François Carenco, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, et Philippe Yvin, président de la Société du Grand Paris, étaient aussi présents pour dévoiler en avant-première le film de David Le Glanic, « Créons ensemble la Métropole du Grand Paris », destiné à valoriser et à promouvoir le rayonnement du Grand Paris.

« La Métropole du Grand Paris s'inscrit dans une perspective visionnaire pour se construire et construire, par l'innovation, le développement et la solidarité, l'avenir de ses 7 millions d'habitants », a précisé Patrick Ollier.

Philippe Yvin a également souligné « qu'avec les premiers travaux du Grand Paris Express, la dynamique concrète du Grand Paris est engagée. Il revient désormais à tous, entreprises, partenaires publics, institutions, associations et citoyens de s'emparer de l'histoire que nous écrivons collectivement. Ce film présente le socle du récit métropolitain que nous sommes en train de bâtir. C'est un marqueur de l'identité de la Métropole. »