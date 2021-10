Le Grand Paris se met à l'eau

Élément essentiel du Grand Paris, l'eau relie les territoires, réunit les habitants et les touristes. Au-delà des circuits classiques, toutes les voies d'eau à l'échelle de la métropole s'affirment comme un lieu de vie, invitant à la découverte, la détente et au divertissement. Sur l'eau et sur les berges, de nombreuses animations et manifestations s'y déploient, ouvrant sur la diversité des paysages urbains du Grand Paris.

Le Festival de l'Oh ! sur la Marne, L'été du Canal sur l'Ourcq, les Balades en Seine entre Paris et Rueil-Malmaison, et Paris Plage au cœur de la capitale et sur le Bassin de la Villette, donnent l'occasion aux touristes et aux habitants de découvrir les nouveaux visages de la 1re destination touristique mondiale dans une ambiance festive.