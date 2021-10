Le Grand Paris renforce sa communication

• www.legrandparisavance.fr, un nouveau portail internet dédié au Grand Paris

Pour permettre à tous les investisseurs français et étrangers, mais aussi aux citoyens, de suivre l'avancée concrète du Grand Paris, un site internet collaboratif (services de l'État, Métropole du Grand Paris, Société du Grand Paris, Établissement public foncier d'Île-de-France, EPA), a été lancé fin septembre. legrandparisavance.fr permet de se tenir informé, au jour le jour, de l'évolution des chantiers emblématiques de la future grande Métropole.

• Un court-métrage et déjà une récompense

Récemment, le court-métrage « Créons ensemble la Métropole du Grand Paris », lancé en juillet dernier par Jean-François Carenco, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a reçu le trophée d'argent de la catégorie Innovations et territoires, du premier festival Made in corporate de Deauville. Ce film promotionnel, qui valorise le rayonnement du Grand Paris en France et à l'international, sera aussi présenté lors du festival international Cannes Corporate ainsi qu'au festival Fimbacte - Les trophées du cadre de vie - où il pourrait obtenir d'autres récompenses.

• Concours Inventons la Métropole du Grand Paris

Le Grand Paris, c'est aussi la concrétisation du concours international d'aménagement Inventons la Métropole du Grand Paris pour lequel plus de 110 sites franciliens se sont portés candidats.

Initié par l'État, la Métropole du Grand Paris et la Société du Grand Paris, cet appel à projets bénéficiera d'un engagement de 100 millions d'euros de l'État via le Programme des investissements d'avenir (PIA).