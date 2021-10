Le Grand Paris ira de pair avec des améliorations des transports

"Dans les prochaines semaines, le Premier ministre va annoncer les décisions du calendrier de la réalisation et du plan de financement du Grand Paris Express. Ce plan sera accompagné de mesures d'amélioration des transports du quotidien", a déclaré M. Cuvillier, répondant à Hugues Portelli (UMP, Val-d'Oise). Les transports quotidiens, saturés en Ile-de-France, sont "l'un des enjeux souligné par le Président de la République, un enjeu majeur pour ce gouvernement", a insisté le ministre. "Nous faisons en sorte que, par la concrétisation d'engagements parfois anciens, ces projets ne soient plus du domaine de la fable mais de la réalité", a-t-il souligné.

"Et nous souhaitons avec la Région Ile-de-France et l'Etat accélérer la modernisation le réseau existant", a-t-il ajouté, mentionnant "le schéma directeur du RER" ou le projet de prolongement du RER Eole qui doit désaturer le RER A (1 million de passagers par jour). "Les opérateurs (SNCF, RATP) sont aux côtés du Stif (autorité régulatrice) pour moderniser le matériel roulant, indispensable pour la régularité", une des attentes les plus fortes des usagers, a poursuivi M. Cuvillier.

Le syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) doit justement examiner lors de son conseil d'administration mercredi prochain une série de mesures concernant les différentes lignes de RER: des premières mesures pour le B sans attendre le schéma directeur, des renforts en soirée pour le RER A, une meilleure desserte et de nouvelles rames sur le RER D, des arrêts supplémentaires sur les RER C (540.000 voyageurs/jour) et D (560 600 voyageurs/jour).