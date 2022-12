Le Grand Paris Express lauréat du grand prix d’urbanisme de l’université de Harvard

Fondé en 1986, le Veronica Rudge Green Urban Prize récompense les projets urbains répondant à plusieurs critères : un projet à échelle urbaine conçu au cours des 10 dernières années, contribuant à la transformation urbaine et sociale, au développement durable et à l’amélioration de la qualité de vie en ville. Le précédent lauréat était la High Line de New York en 2018.

« Ce prix est une reconnaissance internationale du savoir-faire français en manière d’ingénierie, d’urbanisme et d’architecture. Cette reconnaissance nous honore et nous remplit de fierté. Au-delà de l’ambition du projet, ce prix salue le travail des équipes de la Société du Grand Paris et leurs partenaires qui œuvrent chaque jour à la réalisation du Grand Paris Express dans toutes ses dimensions urbaines, environnementales et sociales », commente fièrement Jean-François Monteils, président du directoire de la Société du Grand Paris.

68 gares récompensées

En attribuant ce prix au Grand Paris Express, l’université de Harvard salue l’ensemble des dimensions du projet, qui embrasse toutes les échelles, des espaces publics autour du métro jusqu’aux mobiliers sur les quais des 68 gares, dont chacune fait l’objet d’une œuvre associant un artiste et un architecte.

Le jury a souligné le modèle de maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris qui a fait de la concertation un pilier essentiel de la conduite du projet en associant toutes les parties prenantes : citoyens, élus, architectes, ingénieurs, etc.

Ce prix s’accompagnera d’une exposition temporaire consacrée au Grand Paris Express à la Graduate School of Design de Harvard du 23 janvier au 31 mars 2023. Il sera remis lors d’une cérémonie début mars par le jury composé de professeurs-chercheurs des chaires d’urbanisme et d’architecture de l’université d’Harvard. Comme pour tout projet lauréat, l’université de Harvard publiera un livre dédié au Grand Paris Express avec des contributions des membres du jury.