Le Grand Paris affirme que l’extraction des déblais est totalement maitrisée

Dans un communiqué daté du vendredi 18 novembre, la société du Grand Paris s’est défendue des plaintes des riverains et des communes, et a apporté des précisions concernant l’extraction et la gestion des déblais du Grand Paris Express.

Elle a notamment rappelé que les travaux nécessaires à la réalisation du Grand Paris Express étaient majoritairement réalisés entre 20 et 50 mètres sous terre, indiquant qu’à cette profondeur, « les matériaux extraits étaient exclusivement des terres naturelles à 98 % non polluées et non dangereuses » avec cependant des « compositions chimiques différentes » d’une couche géologique à l’autre. « Les 2 % restants font systématiquement l’objet d’un traitement spécifique et ne sont jamais envoyés dans un site de stockage de déchets inertes » a précisé la société du Grand Paris.

« Les terres sont systématiquement analysées »

Afin de sécuriser le processus de gestion des terres, la société du Grand Paris a indiqué qu’elle avait fait le choix dès 2016 d’analyser systématiquement les terres pour les « acheminer dans des sites de stockage ou de valorisation adaptés à leur qualité et leur composition ». Dans le communiqué, il est également mentionné qu’un « dispositif de traçabilité inédit des déblais » était mis en place pour permettre de suivre les terres du chantier jusqu’à leur destination finale.

Pour conclure, la Société du Grand Paris a rappelé que plus de 80% des déblais étaient envoyés et gérés en Île-de-France, précisant que la Normandie avait accueilli moins de 10% des volumes envoyés à ce jour et la Seine-Maritime, 5 %, principalement acheminés par voie fluviale.