Le Grand Palais se transforme en patinoire

Ce projet est né d’une idée originale d’Olivier Maurey fondateur du Groupe Ludéric, que Jean-Paul Cluzel, Président de la RMN – Grand Palais, a tout de suite soutenu. A côté de la patinoire, le Café des Glaces proposera en continu une carte réconfortante avec tartines gourmandes, soupes du monde, tartiflettes, hot-dogs News York, banc d’huîtres, jus de fruits glacés et, bien évidemment, les traditionnels chocolats et vins chauds.

Les jeudis, vendredis et samedis soir « Le Grand Palais des Glaces » fait ses nocturnes de 20 h à 2 h. On y dîne, on y patine sous un Show de lumières sous la Verrière, rythmé au son de DJ One Ice. Avec la complicité de Rasmus Michau, différents thèmes de soirées seront proposés : Noël autrichien 1900, Russian On ice, l’Odyssée de l’Espace, permettront joyeusement de profiter du patin dans un univers aussi grandiose que féerique.