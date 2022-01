Le Grand Numérique rassemble l’ensemble des acteurs de l’écosystème numérique, formations, citoyens, partenaires publics, entreprises et associations autour d’une ambition, la maîtrise de la transformation numérique.

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence le rôle central du numérique dans la construction d’un futur « durable, équitable et prospère ». Pour les créateurs de ce Grand Numérique, « il est fondamental de faire évoluer le visage économique, social, culturel et environnemental de notre territoire grâce au numérique, pour plus d’inclusion, d’emploi et d’égalité des chances ».

À ce titre, la Seine-Saint-Denis a tous les atouts pour devenir une terre d’excellence : potentiel humain, notamment de la jeunesse, présence d’un des plus grands hubs d’échange de contenus digitaux cloud et informatiques, un positionnement central aux abords de Paris, avec un réseau de transport qui se renforce. Comme le précise le député Gilles Anato, « je suis convaincu que voir en la Seine-Saint-Denis une terre d’avenir, d’inclusion et d’innovations n’est point une utopie tant par ses ressources humaines que son potentiel économique ».



