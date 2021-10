Le grand livre de la qualité

Depuis les années 50, la qualité est au cœur des systèmes de management des entreprises. De la qualité totale à l'assurance qualité, d'ISO 9001 au système de management intégré, le dirigeant et le responsable qualité ont parfois un peu de mal à retrouver leurs priorités. Cet ouvrage va les aider à mieux maîtriser les outils et les méthodes, à se construire une véritable "culture qualité".

Autour de la qualité se sont développés de nombreux modèles, de multiples méthodes qui ont fait l'objet d'ouvrages spécialisés. Comment ces méthodes et ces modèles s'articulent-ils ? Quel est leur degré de compatibilité ? Comment adapter ces modèles aux situations spécifiques ? Autant de questions auxquelles ce livre de référence apporte des réponses rigoureuses et éclairées.