Le Valois, brasserie de luxe, vaisseau amiral de la famille, en pleine renaissance sous la houlette de l’architecte-décorateur Richard Lafond, a essaimé, livrant d’abord le Riva, à quelques mètres, et le Grand Café de la Poste, au croisement de la rue de Monceau et du boulevard. Lui aussi créé par Richard Lafond, il s’impose actuellement dans le quartier et bien au-delà, à la faveur d’une décoration soignée et surtout d’une carte abordable et parfaitement équilibrée. L’affluence à toute heure, notamment à celle de l’apéritif est la preuve quotidienne de la réussite. Les cocktails, dont le roi Mojito, une belle collection de whiskies et de jolis crus au verre constituent l’ossature d’une carte des boissons bien née, associée à un art savoureux du grignotage : charcuteries de pays, assiettes de fromages, pâté basque au piment d’Espelette, rillettes de canard, Thon St-Morey en verrine, rillettes de maquereaux… La carte de restauration est tout aussi avenante, avec un beau travail de produits frais en cuisine. Tartares -bœuf et saumon-, hamburger maison, côte de bœuf, saumon Gravlax… sont célèbres et surtout très abordables. Reste, charmante cerise sur un gâteau déjà bien agréable, un accueil adorable et un service aimable, attentif, qui conforte l’agréable sensation de belle plénitude… A suivre, le brunch du dimanche.

© A.P