Le gouvernement prévoit 100 000 nouveaux emplois verts en 3 ans

"La prévision, à ce jour, sans effort supplémentaire de l'État, c'est 295 000 créations d'emplois d'ici 2020. Quand on dit 100 000 emplois en 3 ans, c'est un objectif crédible, réaliste", a-t-elle souligné. "Sur les éco-industries, on est aujourd'hui à 453 000 emplois, avec un taux d'augmentation des emplois de 4% par an quand le reste de l'économie française détruit des emplois, on a un potentiel", a-t-elle ajouté.

L'objectif de 100 000 nouveaux emplois verts d'ici 3 ans, affiché lors d'un séminaire gouvernemental sur la "transition écologique", passe notamment par le secteur énergétique en menant une grande politique de sobriété et d'efficacité énergétique pour générer une grande quantité d'emplois.

Ces emplois seront aussi créés dans le secteur des énergies renouvelables et dans l'économie circulaire notamment dans le retraitement des déchets et de l'eau et la restauration des milieux naturels.

Soulignant que la question du financement allait être "majeure", la ministre a mis en avant le rôle de la Banque publique d'investissement (BPI) et de la fiscalité écologique. "Un groupe chargé de faire des propositions en matière de fiscalité écologique sera prochainement installé", a-t-elle précisé.

Nicolas Hulot, qui participait à ce débat, a pour sa part souligné que la "réflexion" sur le financement de la transition écologique ne pouvait être isolée "d'une réforme et d'une régulation du monde de la finance".

L'ex-animateur vedette d'Ushuaïa en a profité pour rappeler son opposition au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, estimant qu'"il y a mieux à faire, y compris sur un plan régional, pour doper l'économie".

