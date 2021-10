Le Gouvernement mise sur une profonde réforme du marché du travail

C'est l'une des cartes de François Hollande contre le chômage : rendre le marché du travail à la fois plus souple et plus protecteur. Si syndicats et patronat ne s'accordent pas, le président se dit prêt à "assumer" seul une réforme ambitieuse.

