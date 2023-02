Le Gouvernement et les grandes banques abordent ensemble la rénovation énergétique des logements

Dans le prolongement des travaux de planification écologique menés sous l'égide de la Première ministre, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, ont échangé avec les représentants du secteur bancaire sur les moyens d’amplifier l’investissementdans la rénovation du parc de logements à l'horizon 2050.

Les établissements de crédit interviennent à des étapes clés du parcours résidentiel des ménages, notamment lorsqu’il s’agit d’engager des travaux de rénovation énergétique. Ils constituent, à ce titre, des partenaires essentiels pour réussir à accélérer le rythme des rénovations performantes, en accompagnant et finançant les propriétaires occupants comme bailleurs, en habitat individuel ou collectif. Ces nouveaux échanges s’inscrivent dans la continuité des travaux fructueux menés conjointement ces derniers mois, notamment pour simplifier le parcours usager de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) des ménages bénéficiaires de l’aide MaPrimeRénov’.

Les ministres et les établissements de crédit ont souligné la nécessité de poursuivre un travail commun permettant de mieux articuler les solutions de financement bancaire et les dispositifs de soutien public en matière de rénovation énergétique.

Les participants à la réunion ont pu souligner les difficultés spécifiques présentées par la rénovation dans habitat collectif, alors que celui-ci concentre deux tiers des passoires énergétiques du parc locatif privé soumises aux échéances successives de rénovation de la loi climat et résilience. En ce sens, des réflexions dédiées seront engagées afin de faciliter l’engagement des copropriétés dans les travaux de rénovation et de soutenir leur accès au financement. Ces réflexions s’articuleront, par ailleurs, de manière étroite et complémentaire avec les chantiers en cours sur les simplifications de la gouvernance, le renforcement de l’accompagnement et des aides directes pour les travaux en copropriétés.

Enfin, la réunion a été l’occasion pour Bruno Le Maire, Christophe Béchu et Olivier Klein de faire un point sur l’état et les perspectives de la production de crédits immobiliers en ce début d’année 2023. A ce titre, les ministres et les représentants du secteur ont pu évoquer les effets positifs de la révision mensuelle temporaire du taux d’usure.

Pour Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : « La rénovation thermique du logement est un levier clef de la réussite de notre transition. L’Etat soutient pleinement les ménages dans ce défi avec MaPrimeRenov’ ou le financement du prêt à taux zéro rénovation. Nous travaillerons en commun avec les réseaux bancaires afin de proposer aux ménages l’offre d’accompagnement et de financement de la rénovation la plus attractive possible ».

Pour Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : « La rénovation thermique des logements constitue un des éléments clés de l’atteinte de notre objectif le doublement du rythme de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour y parvenir nous avons besoin que le secteur bancaire accompagne cette accélération. Cette première réunion de travail a permis de réfléchir à la manière de mieux déployer les dispositifs existants, comme le prêt à taux zéro pour la rénovation, et d’imaginer ensemble les solutions pour faciliter le parcours de rénovation des ménages ».

Pour Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement : « Les établissements bancaires sont des partenaires essentiels pour réussir à financer l’effort d’investissement massif nécessaire pour la rénovation de nos logements. Cette première réunion de travail illustre la volonté partagée du Gouvernement et du secteur d’accélérer la structuration de l’offre en ce sens, pour permettre à tous les ménages, propriétaires occupants et bailleurs, en maisons individuelles comme en copropriétés, d’engager des travaux de rénovation énergétique. ».